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Иран попросил РФ укрепить свои порты на Каспии, чтобы обеспечить поставки зерна

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Украина создала северу Ирана сложности для поставок продовольствия, и Тегеран обратился к России с просьбой укрепить свои порты на Каспии для использования этого пути.

"Северный путь и маршрут между нашими сторонами для развития отношений имеет большое значение, особенно для обеспечения (поставок) зерна и основных продуктов питания. Вы сами в курсе, что некоторые беспорядки Украина создала в этом регионе, на севере нашей страны", - сказал первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф а встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы "эта страна достигла своих целей и создала проблемы и помехи в отношениях наших двух стран".

"Именно по северным портам нашей страны мы будем продолжать свое взаимодействие, свои взаимоотношения", - сказал он.

Ареф отметил: "Мы попросили, чтобы Российская Федерация южные порты своей страны на Каспийском море укрепила, чтобы мы смогли по этим путям двигаться вперед и обеспечивать друг друга".

"По вопросу Каспия (...) нападения совершались, чтобы создать какое-то яблоко раздора, чтобы наши страны столкнулись с проблемами", - сказал он.

Первый вице-президент Ирана отметил, что регулярные встречи на различных уровнях имеют большое значение, хотя враги пытаются отстранить Москву и Тегеран друг от друга.

Иран Каспийское море РФ
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