В МИД Германии вызвали посла Ирана в связи с предотвращенными покушениями на евреев

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Иранский посла в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с тем, что суд в Германии признал виновными двух человек, которые, по данным следствия, готовились в интересах Ирана к покушениям на президента Центрального совета евреев Германии Йозефа Шустера и главу Германо-израильского общества Фолькера Бека.

"Иранский посол был вызван сегодня в министерство иностранных дел, - сообщил МИД в соцсети X. - Мы решительным образом осуждаем действия Ирана. Мы не допустим, чтобы Иран угрожал нашему свободному обществу".

В МИД напомнили, что по настоянию ФРГ Евросоюз ранее признал иранский Корпус стражей Исламской революцией террористической организацией.

Газета Zeit напоминает, что на прошлой неделе Высший земельный суд в Гамбурге приговорил подданного Дании к восьми годам заключения и гражданина Афганистана к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в том, что они планировали совершить покушение на Шустера и Бека. Судьи согласились с выводами, что для подготовки к акциям обвиняемые вели слежку за Шустером и Беком. По данным следствия, датчанин получал указания непосредственно от офицеров спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР. В Иране эти обвинения отвергли.

Zeit предполагает, что информацию о подготовке покушений германские спецслужбы получили из-за рубежа.