SEB заплатит $33 млн властям США из-за недостаточного контроля за отмыванием средств в странах Балтии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Шведская финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) выплатит властям США $33 млн (29 млн евро) в связи с недостатками в контроле за отмыванием средств в своих подразделениях в странах Балтии, сообщила группа.

Соглашение было достигнуто после того, как Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) завершил проверку процедур изучения клиентов и мониторинга транзакций в балтийских подразделениях SEB за период с 2015 по 2019 годы.

Министерство юстиции США также завершило оценку деятельности группы, однако решило не предпринимать никаких мер. Таким образом, в США завершена проверка ранее применявшихся SEB мер по предотвращению отмывания денег.

Регулятор установил, что в рассматриваемый период в балтийских подразделениях SEB были выявлены недостатки в документации клиентов, в оценке рисков отмывания средств и в мерах по снижению этих рисков.

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк отметил, что SEB сотрудничала со следствием и приняла меры для устранения выявленных недостатков.

SEB работает в Швеции и странах Балтии, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. В Дании, Великобритании, Норвегии, Финляндии и Германии группа специализируется на обслуживании корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских услугах.

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка - единственный финансовый регулятор штата, который отвечает за надзор за банками и другими финансовыми организациями, имеющими лицензию в самом штате. Однако, поскольку многие международные банки ведут операции в долларах через свои филиалы на Манхэттене, у регулятора появляются полномочия проверять их деятельность за пределами штата. Таким образом, проверка SEB стала следствием того, что банк активно работал с долларовыми операциями через структуры, подпадающие под надзор NYDFS.