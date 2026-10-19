Трамп считает, что украинский кризис был бы решен, если бы Зеленский послушался его

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский мог давно урегулировать конфликт с РФ на хороших для себя условиях, если бы послушался советов Вашингтона, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Ему следовало давно урегулировать это. Если бы он послушался меня, то давно бы все урегулировал, причем получил бы гораздо более выгодную сделку. И он спас бы миллион жизней своих людей", - сказал он журналистам в Вашингтоне.