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Группировка ВМС США вблизи Ирана уменьшилась до 14 боевых кораблей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группировка американских ВМС, размещенная в Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана, сократилась до 14 боевых кораблей, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В настоящее время в Аравийском море на боевом дежурстве находятся две американские авианосные ударные группы, возглавляемые авианосцами USS George Washington и USS George Bush. На каждом из них базируется по 48 истребителей. Вместе с авианосцами вблизи Ирана размещены девять ракетных эсминцев и три больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты.

Корабли, самолеты и морские пехотинцы в основном задействованы в обеспечении морской блокады Ирана и поддержке транзита коммерческих судов через Ормузский пролив.

Ранее в регионе, в том числе в период военных действий, насчитывалось более 20 американских боевых кораблей.

Тем временем в районе Красного моря на фоне йеменского конфликта действуют два американских эсминца. Еще три эсминца и крейсер ВМС США находятся в северо-западной части Индийского океана.

ВМС США Иран
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