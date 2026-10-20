Японский космический аппарат MMX начал автономный полет к спутнику Марса Фобосу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Японский межпланетный космический аппарат MMX (Martian Moons eXploration) после отделения от второй ступени ракеты-носителя начал автономный полет к спутнику Марса Фобосу, в ходе которого он должен будет собрать образцы его грунта и доставить их на Землю, сообщает Японское аэрокосмическое агентства (JAXA).

Запуск аппарата массой 4480 кг с помощью тяжелой японской ракеты H3 был осуществлен с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии во вторник в 04:41 по токийскому времени (в понедельник в 22:41 по Москве).

Прибытие зонда к Марсу ожидается примерно в августе 2027 года. Аппарат проведет несколько лет на орбите вокруг Фобоса, а также второго спутника Марса Деймоса, изучая их.

Забор проб грунта с Фобоса запланирован ориентировочно на 2029 год. Перед операцией зонд выпустит на его поверхность мини-ровер IDEFIX массой 25 кг для обследования поверхности Фобоса и выбора места для забора грунта. Всего в рамках миссии будет собрано не менее 10 граммов грунта. После этого капсула с образцами будет отправлена на Землю. Она должна приземлиться в Австралии в 2031 году.

В случае успеха миссия станет первой в истории доставкой образцов грунта со спутника Марса на Землю для его исследования. Основная цель миссии - выяснить, являются ли Фобос и Деймос астероидами, захваченными гравитацией Марса миллиарды лет назад, или они образовались из обломков, разлетевшихся после столкновения крупного тела с Красной планетой.