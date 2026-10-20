Поиск

Японский космический аппарат MMX начал автономный полет к спутнику Марса Фобосу

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Японский межпланетный космический аппарат MMX (Martian Moons eXploration) после отделения от второй ступени ракеты-носителя начал автономный полет к спутнику Марса Фобосу, в ходе которого он должен будет собрать образцы его грунта и доставить их на Землю, сообщает Японское аэрокосмическое агентства (JAXA).

Запуск аппарата массой 4480 кг с помощью тяжелой японской ракеты H3 был осуществлен с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии во вторник в 04:41 по токийскому времени (в понедельник в 22:41 по Москве).

Прибытие зонда к Марсу ожидается примерно в августе 2027 года. Аппарат проведет несколько лет на орбите вокруг Фобоса, а также второго спутника Марса Деймоса, изучая их.

Забор проб грунта с Фобоса запланирован ориентировочно на 2029 год. Перед операцией зонд выпустит на его поверхность мини-ровер IDEFIX массой 25 кг для обследования поверхности Фобоса и выбора места для забора грунта. Всего в рамках миссии будет собрано не менее 10 граммов грунта. После этого капсула с образцами будет отправлена на Землю. Она должна приземлиться в Австралии в 2031 году.

В случае успеха миссия станет первой в истории доставкой образцов грунта со спутника Марса на Землю для его исследования. Основная цель миссии - выяснить, являются ли Фобос и Деймос астероидами, захваченными гравитацией Марса миллиарды лет назад, или они образовались из обломков, разлетевшихся после столкновения крупного тела с Красной планетой.

JAXA Марс Фобос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Лавров провел встречу с Пезешкианом

 Лавров провел встречу с Пезешкианом

Brent подешевела до $108,17 за баррель

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

 РСТ не фиксирует отмен российскими туристами поездок во Францию из-за протестов

В МИД Германии вызвали посла Ирана в связи с предотвращенными покушениями на евреев

Иран попросил РФ укрепить свои порты на Каспии, чтобы обеспечить поставки зерна

Иран возлагает на США ответственность за ситуацию с Ормузским проливом

В ЕС не планируют возобновлять импорт российского газа

Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час

 Во Франции в отдельных районах ввели комендантский час
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12430 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3934 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов