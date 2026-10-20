Шойгу проведет консультации в Москве с коллегой из Омана

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу проведет переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Омана Идрисом Аль-Кинди, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Предыдущие консультации состоялись в Маскате в ноябре 2025 г., по результатам которых аппаратами советов безопасности России и Омана подготовлена дорожная карта углубления двустороннего взаимодействия в сфере безопасности на 2026-2028 годы, ее планируется подписать в ходе консультаций в Москве", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документ нацелен на совершенствование двусторонней договорно-правовой базы и включает шаги по укреплению отношений между Москвой и Маскатом.