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Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО

Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Kenny Holston-Pool/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс полагает, что Украина не должна становиться членом НАТО.

"У нас нет никаких официальных альянсов с Украиной, насколько я знаю. Они не в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в НАТО", - сказал Вэнс в интервью порталу 2Way в ночь на вторник.

По его словам, у Вашингтона и Киева "несколько разные интересы".

В Вашингтоне считают, что Киев должен перестать бомбить российские нефтеперерабатывающие заводы, отметил Вэнс.

"Я думаю, Украина должна перестать бомбить российскую энергетику", - подчеркнул вице-президент США, отметив, что эти действия украинцев "поднимают стоимость дизеля для американцев".

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
США НАТО Украина Джей Ди Вэнс
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