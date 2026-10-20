Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston-Pool/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс полагает, что Украина не должна становиться членом НАТО.

"У нас нет никаких официальных альянсов с Украиной, насколько я знаю. Они не в НАТО. Я не думаю, что они должны быть в НАТО", - сказал Вэнс в интервью порталу 2Way в ночь на вторник.

По его словам, у Вашингтона и Киева "несколько разные интересы".

В Вашингтоне считают, что Киев должен перестать бомбить российские нефтеперерабатывающие заводы, отметил Вэнс.

"Я думаю, Украина должна перестать бомбить российскую энергетику", - подчеркнул вице-президент США, отметив, что эти действия украинцев "поднимают стоимость дизеля для американцев".