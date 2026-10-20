Россия и КНДР договорились наращивать взаимодействие в сфере ИИ и образования

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетил КНДР с визитом в рамках укрепления двусторонних отношений и сотрудничества в сфере образования, сообщили в пресс-службе министерства.

"В Пхеньянском дворце съездов состоялась двусторонняя встреча с министром образования КНДР Ли Ен Чхолем, в ходе которой обсуждался ряд ключевых тем в сфере образования: изучение русского языка в КНДР, обмен опытом в сфере воспитания и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стороны подтвердили стремление продолжать развивать сотрудничество в образовательной сфере.

В ходе посещения Второго Пхеньянского педагогического института Кравцов открыл Центр открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что методическое сопровождение деятельности Центра будет реализовано Благовещенским государственным педагогическим университетом.

"Во исполнение подписанного в прошлом году соглашения между министерствами наше сотрудничество в сфере образования активно развивается", - приводит пресс-служба слова Кравцова.