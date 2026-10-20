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Уиткофф и Кушнер могут провести переговоры с Зеленским на следующей неделе в Норвегии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американские и украинские чиновники могут провести переговоры в ближайшее время в столице Норвегии, после чего представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться на переговоры в Москву, сообщает Axios.

"(Президент Украины Владимир - ИФ) Зеленский сообщил сенаторам (США - ИФ), что на следующей неделе он будет в Осло и может встретиться с Уиткоффом и Кушнером во вторник или в среду", - пишет портал.

По данным осведомленного источника Axios, после встречи с украинскими чиновниками Кушнер и Уиткофф могут отправиться из Осло в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
Зеленский Джаред Кушнер Путин США Осло
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