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Зеленский в разговоре с сенаторами США вновь заявил о перебоях в работе Starlink

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с сенаторами США - республиканцем Томом Тиллисом и демократом Ричардом Блюменталем и попросил повлиять на администрацию Трампа, по инициативе которой, как предполагают в Киеве, введены ограничения на работу Starlink и обмен разведданными.

"Зеленский подтвердил продолжающиеся сбои в работе Starlink, сообщил о перебоях в обмене важнейшими разведывательными данными с США и выразил обеспокоенность по поводу задержек с поставками ракет-перехватчиков противовоздушной обороны", - написал сенатор Тиллис после разговора в соцсети X.

Он также сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет не дает добро на поставку зенитных комплексов Patriot и ракет AIM-9x для зенитных ракетных комплексов NASAMS, хотя страны НАТО уже оплатили их.

Кроме того, Тиллис заявил, что президент Украины подтвердил свою "готовность прекратить удары по российским энергетическим объектам", если Москва согласится сделать то же самое.

Тем временем портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Зеленский обратился к сенаторам США с просьбой оказать давление на администрацию президента Трампа, чтобы та сняла якобы введенные ограничения на обмен разведданными и поставки оружия.

Ранее Трамп заявил, что не знает причины перебоев в работе Starlink на Украине и хотел бы выяснить, кто за ними стоит.

"Я не знаю, кто это сделал и хотел бы выяснить это," - сказал Трамп журналистам в понедельник в Вашингтоне.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведывательные данные.

"Приостановки не было", - заявил он журналистам в Самарканде в ответ на вопрос о том, прекратили ли США передавать Украине данные.

Рубио отметил, что не знает, откуда президент Украины получает данные, указывавшие на паузу в передаче таких данных, и почему он говорит об этом в СМИ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина США Ричард Блюменталь Том Тиллис
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