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Промышленное производство в Таджикистане за девять месяцев выросло на 13,7%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Таджикистане в январе-сентябре 2026 года составил 53,17 млрд сомони ($1 - 9,23 сомони), увеличившись на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщает Агентство по статистике при президенте республики.

Наибольший рост среди основных промышленных направлений зафиксирован в обрабатывающей промышленности - на 21,5%. Производство в сфере электроснабжения, газоснабжения, пароснабжения и кондиционирования воздуха увеличилось на 17,5%, в сфере водоснабжения и обработки отходов - на 14,4%.

В региональном разрезе наиболее высокие темпы роста промышленного производства отмечены в Душанбе - 25,5%. В Горно-Бадахшанской автономной области показатель вырос на 19,4%, в Хатлонской области - на 15,5%, в районах республиканского подчинения - на 15,4%, в Согдийской области - на 8%.

При этом Согдийская область сохраняет лидирующие позиции по объему промышленного производства: на ее долю приходится 58,9% совокупного выпуска в стране. Доля Хатлонской области составляет 20,2%.

По данным ведомства, в отчетном периоде в республике действовали 4 054 производственных предприятия и объекта, в том числе 3 495 предприятий обрабатывающей промышленности и 385 предприятий добывающей промышленности. Еще 72 объекта относились к сфере энергоснабжения и кондиционирования воздуха, 102 - к водоснабжению и обработке отходов.

Больше всего производственных предприятий зарегистрировано в Согдийской области - 1 351, или 33,3% от общего количества. В Хатлонской области насчитывалось 935 предприятий, в Душанбе - 840, в районах республиканского подчинения - 711, в Горно-Бадахшанской автономной области - 217.

Средний объем промышленного производства на душу населения в Таджикистане за январь-сентябрь 2026 года составил 4 972,04 сомони.

Таджикистан Душанбе
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