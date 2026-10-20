Европейские акции начали неделю падением

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили резким снижением торги в понедельник из-за беспорядков во Франции.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,8% - до 639,56 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,1%, германский DAX - 1,2%, французский CAC 40 - 1,1%, итальянский FTSE MIB - 1,6%, испанский IBEX 35 - 1,5%.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказала ситуация во Франции, где прошедшие в минувшие выходные общенациональные протесты против роста стоимости жизни вылились в массовые беспорядки с погромами и грабежами. Ущерб от этих действий экономике страны оценивается в сотни миллионов евро.

"Очевидно, что существует политический риск, который повышает волатильность в краткосрочной перспективе, - сказал Киран Ганеш из UBS Global Wealth Management. - Но помимо протестов есть и ряд других факторов, которые, вероятно, более важны для среднесрочной и долгосрочной перспективы".

Акции французских банков BNP Paribas и Societe Generale упали на 3,4% и 2,6% соответственно, цена бумаг оператора гостиниц Accor снизилась на 3%, энергетической Engie - на 2,8%, оператора связи Orange - на 2,5%, сети супермаркетов Carrefour - на 2,2%.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стала инвесткомпания Aker ASA (-7,1%).

Заметно сократили капитализацию оборонные подрядчики, в том числе Thales (-0,8%), Babcock International (-1,2%), BAE Systems (-1,6%), Leonardo (-2,2%), CSG (-2,7%) и Rheinmetall (-2,8%).

Подешевели акции автопроизводителей Stellantis (-3,2%), Renault (-1,5%) и Mercedes-Benz (-0,8%).

Также в минусе закрылись акции европейских банков, в том числе Barclays (-3,5%), Deutsche Bank (-2,8%), Standard Chartered (-2,3%), UniCredit (-2,2%) и Commerzbank (-2,1%).

Стоимость бумаг швейцарского производителя шоколада Lindt & Spruengli снизилась на 0,8% после сообщения о немедленной отставке его главного исполнительного директора Адальберта Лехнера. Функции главы компании будет временно исполнять Дитер Вайсскопф, занимавший должность CEO Lindt до 2022 года. "Совет директоров пришел к выводу, что компании необходимо новое операционное руководство, чтобы вернуться к стабильному и динамичному росту", - говорится в заявлении Lindt. В прошлом месяце компания второй раз в этом году ухудшила годовой прогноз относительно продаж на фоне слабости спроса.

В числе лидеров роста в сводном индексе оказалась норвежская Mowi (+3,5%). Производитель лосося ранее отчитался о рекордном улове в третьем квартале.

Активный подъем продемонстрировали котировки акций ALK-Abello и Comet Holding (+4,2%), Nemetschek (+3,7%), Allegro.eu (+3,5%), BE Semiconductor Industries (+3,4%), Wolters Kluwer (+3,2%) и Zalando (+2,6%).

Позитивную динамику показали акции нефтяных компаний Equinor (+0,6%), BP Plc (+0,4%), Eni (+0,7%), Repsol (+0,6%).