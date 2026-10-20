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Генсек ИКАО прибыл с официальным визитом в Казахстан

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Астану с официальным визитом прибыл генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуан Карлос Саласар, сообщила во вторник пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства транспорта Казахстана.

В аэропорту высокого гостя, прибывшего в сопровождении супруги, встретил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

"Этот визит стал первым визитом Хуана Карлоса Саласара в страны Центральной Азии", - уточнили в пресс-службе.

В рамках визита глава ИКАО примет участие в Неделе авиационной безопасности ИКАО (ICAO Security Week 2026), которая пройдет 20-22 октября в Астане.

"Впервые Казахстан становится принимающей стороной этого масштабного международного мероприятия, объединяющего руководителей авиационных властей, представителей международных организаций, авиакомпаний, аэропортов и ведущих экспертов отрасли", - отмечается в сообщении.

В Казахстане ожидают, что итоги этого встречи придадут дополнительный импульс укреплению глобальной системы авиационной безопасности и выработке совместных подходов к противодействию современным угрозам.

ИКАО - специализированное учреждение ООН, объединяющее 193 государства. Организация устанавливает международные стандарты и рекомендуемую практику в сфере гражданской авиации. Казахстан является членом ИКАО с 1992 года. В 2024 году республика первой среди стран Центральной Азии открыла постоянное представительство при ИКАО в Монреале.

Хуан Карлос Саласар занимает должность генерального секретаря ИКАО с августа 2021 года. В 2024 году он был переназначен на второй срок.

ИКАО Казахстан Хуан Карлос Саласар
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