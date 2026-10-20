Глава МИД Туркменистана и госсекретарь США позитивно оценили усилия сторон по расширению сотрудничества

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Самарканде "на полях" министерской встречи в формате "Центральная Азия - США" состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным секретарем США Марко Рубио, сообщается на сайте туркменского МИД.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран позитивно оценили усилия сторон по расширению взаимовыгодного сотрудничества. Стороны констатировали, что саммит глав государств формата "С5+1", прошедший в ноябре 2025 года в Вашингтоне, явился важным этапом в консолидации совместных усилий.

В целях дальнейшего наращивания и укрепления взаимодействия стороны наметили график предстоящих значимых встреч и политических консультаций, призванных придать новый импульс туркмено-американскому партнерству.

В переговорах также принял участие спецпредставитель президента С