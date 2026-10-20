Поиск

Казахстан ратифицировал соглашение с Сербией о военно-техническом сотрудничестве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве".

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве, совершенное в Белграде 29 ноября 2023 года", - говорится в указе президента, подписанном 19 октября и во вторник опубликованном в официальных СМИ.

Документ направлен на установление и развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Сербией на основе равноправия и в соответствии с национальным законодательством двух стран.

Соглашение предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения. К ней относятся вооружение и военная техника, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, разработанные или переданные в рамках сотрудничества, включая исключительные права на них, информация и документация в военно-технической сфере.

Казахстан Сербия Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

 Axios сообщил о возможных переговорах Уиткоффа, Зеленского и представителей ЕС в Осло

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

Администрация Трампа задерживает поставки Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot

КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

 КСИР сообщил о подрыве нефтяного танкера на мине в Ормузском проливе

Уиткофф и Кушнер могут провести переговоры с Зеленским в Норвегии

Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО

 Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не должна быть в НАТО

Трамп считает, что Париж превратится в "мусульманский город"

 Трамп считает, что Париж превратится в "мусульманский город"

Японский космический аппарат MMX стартовал к спутнику Марса Фобосу

 Японский космический аппарат MMX стартовал к спутнику Марса Фобосу

В Италии готовятся ужесточить меры в отношении участников протестов после беспорядков в Милане

 В Италии готовятся ужесточить меры в отношении участников протестов после беспорядков в Милане

Что произошло за день: понедельник, 19 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12436 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов