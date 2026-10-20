S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за техкомпаниями, Dow Jones слабо снизился

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой тенденции.

S&P 500 и Nasdaq выросли, поскольку акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, начали восстанавливаться после распродажи в предыдущие несколько дней.

"С момента закрытия торгов в пятницу до понедельника ничего не изменилось, разве что за выходные не произошло ничего плохого. При этом рыночные настроения (на прошлой неделе - ИФ) были настолько негативными, а рынок настолько перепроданным, что отскок был неизбежен", - полагает управляющий директор Rosenblatt Securities Майкл Джеймс.

На этой неделе отчетности опубликуют ряд крупных компаний, и рынок будет внимательно следить за их результатами в прошедшем квартале и прогнозами. В том числе обнародуют свои показатели Procter & Gamble и Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена), производители полупроводников Lam Research и Texas Instruments, стриминговая платформа Netflix, производитель двигателей для самолетов GE Aerospace, а также компании Илона Маска - SpaceX и Tesla.

Ожидается, что прибыль входящих в индекс S&P 500 компаний в третьем квартале увеличилась более чем на 30%, согласно данным LSEG IBES.

"Очередной сильный сезон квартальных отчетов, вероятно, поможет акциям выстоять в условиях умеренного повышения процентных ставок", - считают аналитики UBS Global Wealth Management.

Цена акций Western Digital увеличилась на 6,1%, Sandisk - на 5,5%, Lam Research - на 3,1%, Marvell Technology - на 4,1%, Advanced Micro Devices и Broadcom - на 1,8%, Applied Materials - на 0,9%, Micron Technology - на 3%, Nvidia Corp. - на 1,4%, Qualcomm Inc. - на 0,8%.

Котировки бумаг Intel Corp. выросли на 2,4% после того, как аналитики J.P. Morgan улучшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "ниже рынка".

Стоимость акций Cleveland-Cliffs взлетела на 16,3%. Сталелитейная компания завершила третий квартал с чистой прибылью против убытка годом ранее, при этом скорректированный показатель превзошел средний прогноз аналитиков.

Кроме того, бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 5%, Alphabet Inc. - на 1,1%, Microsoft Corp. - на 0,8%, International Business Machines - на 1,8%, Tesla - на 3,8%, Boeing Co. - на 0,6%.

В то же время котировки акций JPMorgan Chase & Co. и Amgen опустились на 1,8%, Wells Fargo - на 2,5%, Citigroup Inc. - на 2,1%, Morgan Stanley - на 1,2%, Sherwin-Williams Co. - на 1,1%, Procter & Gamble Co. - на 1%, Mosaic Co. - на 4,8%, Walt Disney Co. - на 0,9%.

Цена бумаг Mattel уменьшилась на 1,9%. Производитель игрушек объявил о назначении главным финансовым директором Питера Гриффита, который ранее занимал аналогичную должность в Amgen.

Dow Jones Industrial Average в понедельник снизился на 36,38 пункта (на 0,07%) и составил 51966,03 пункта.

В то же время значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличилось на 31,29 пункта (на 0,41%) - до 7690,73 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день вырос на 290,85 пункта (на 1,11%) и завершил сессию на отметке 26430,89 пункта.