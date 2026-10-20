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Минобороны Южной Кореи обеспокоено ростом напряженности на границе с КНДР

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Южной Кореи заявило о серьезной обеспокоенности в связи с ростом напряженности на границе с Севером, сообщает "Ренхап".

"Министерство национальной обороны выражает серьезную обеспокоенность в связи с критикой Ким Е Чжон (сестра Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК ТПК - ИФ) законных операций наших вооруженных сил, проводимых в соответствии с соглашением о перемирии, а также в связи с эскалацией напряженности с помощью военных угроз", - говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве отметили, что "предупредительные радиопередачи и выстрелы", проводимые вблизи военно-демаркационной линии, являются "законными и оборонительными мерами".

Южная Корея "решительно ответит", если Север продолжит провокации, используя в качестве предлога "законные" меры, принятые Сеулом, предупредило минобороны РК.

Ведомство также призвало Пхеньян прекратить необоснованные заявления и вторжения в демилитаризованную зону и ответить на призывы Сеула приложить усилия для решения пограничных вопросов.

Кроме того, как сообщает "Ренхап", председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) генерал Чин Ен Сын отдал приказ военным жестко реагировать на любые провокации со стороны противника.

"Председатель заявил, что недопустимо, чтобы Северная Корея называла наши законные оперативные действия провокацией и возлагала вину за рост военной напряженности на наши вооруженные силы", - говорится в заявлении JCS.

"Он приказал войскам решительно реагировать, если противник предпримет дальнейшие провокации, используя наши законные действия в качестве предлога", - отметили в комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Чин Ен Сын подтвердил, что недавний подрыв на мине, установленной Северной Кореей, был явной провокацией и нарушением соглашения о перемирии.

Днем ранее сестра северокорейского лидера и заведующая отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон опубликовала в ЦТАК заявление, в котором сообщила, что " ситуация в районе южной границы весьма нестабильна" и обвинила в этом власти Республики Корея.

"РК с августа проводят предупредительное радиовещание с помощью громкоговорителей и под необоснованным предлогом того, что мобилизованные на сооружение южных пограничных заграждений наши люди "перешли границу", серьезно угрожают безопасности наших военнослужащих, совершая предупредительные выстрелы из автомата и крупнокалиберного пулемета", - заявила Ким Е Чжон.

Она уточнила, что с 1 августа по 17 октября Сеул 2 тыс. 870 раз проводил предупредительные трансляции через громкоговорители, 201 раз открывался предупредительный огонь в районе границы.

Ким Е Чжон обвинила правительство президента Республики Корея Ли Чжэ Мена в том, что его действия в отношении КНДР, несмотря на заявления о стремлении к миру, превосходят по степени конфронтации политику предыдущей администрации Юн Сок Еля.

Она отметила, что деятельность Сеула нацелена на препятствование работе КНДР по укреплению южной границы.

"В связи с нынешней ситуацией наше военное руководство рассматривает превентивные и подавляющие меры, включая размещение тактических ударных средств на всей южной пограничной линии и возобновление радиовещания с помощью громкоговорителя против РК, также учитывает и другие меры, которые считаются нужными и подходящими", - сообщила Ким Е Чжон.

КНДР Южная Корея
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