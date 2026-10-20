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В Самарканде прошли консультации по вопросам безопасности и противодействия терроризму

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вопросы укрепления региональной безопасности, противодействия терроризму обсуждены в Самарканде в ходе очередной встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и госсекретаря США Марко Рубио в формате "C5+1", сообщается на сайте МИД Туркменистана.

В рамках встречи рассмотрены вопросы укрепления региональной безопасности, включая противодействие терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и оружия, торговле людьми, а также обеспечение безопасности государственных границ, говорится в сообщении.

В нем уточняется, что стороны отметили важность расширения взаимодействия в области кибербезопасности и защиты критически важной инфраструктуры. Подтверждена значимость дальнейшего сотрудничества в сфере ядерной безопасности и мирного использования ядерной энергии.

Марко Рубио Самарканд Центральная Азия
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