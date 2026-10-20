Главы МИД стран Центральной Азии и США обсудили расширение политического диалога в формате "C5+1"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Расширению политического диалога уделили особое внимание на встрече министров иностранных дел (МИД) стран Центральной Азии и госсекретаря США Марко Рубио в формате "C5+1" в Самарканде (Узбекистан), сообщается на сайте МИД Туркменистана.

"Стороны подтвердили приверженность развитию долгосрочного партнерства, основанного на принципах уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, взаимного доверия и учета общих интересов. Особое внимание было уделено расширению политического диалога, укреплению добрососедских отношений и продвижению совместных инициатив, направленных на обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии", - отмечается в сообщении МИД Туркменистана.

В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между странами Центральной Азии и США, а также перспективы развития регионального взаимодействия в условиях современных международных реалий.

По итогам встречи было принято совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии и США. В этом заявлении стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении формата "C5+1" в качестве важной платформы для политического диалога и практического взаимодействия, направленного на развитие взаимовыгодного сотрудничества, укрепление региональной стабильности и решение актуальных задач социально-экономического развития.

Формат "C5+1" - это созданная в сентябре 2015 года дипломатическая платформа для диалога и сотрудничества между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США.