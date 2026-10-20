Северокорейские СМИ опубликовали свежие фото Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына с недавних мероприятий на фоне публикаций о его нездоровье.

"Генеральный секретарь ТПК, председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын 19 октября посетил выставку одежды и обуви в области легкой промышленности", - сообщает ЦТАК и публикует фотографии, на которых Ким Чен Ын в сопровождении жены Ли Соль Чжу и дочери Ким Чжу Э рассматривает представленную одежду и обувь. На кадрах он выглядит вполне здоровым.

The Sun днем ранее сообщила, чтоб северокорейский лидер перенес инсульт и впал в кому. Некоторые СМИ предположили, что если Ким Чен Ын станет недееспособным, его сестра Ким Е Чжон временно возьмет на себя власть, прежде чем передать ее 13-летней дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э.