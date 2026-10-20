У берегов Вануауту произошло мощное землетрясение

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в акватории Кораллового моря в 195 км северо-западнее города Порт-Олри на острове Эспириту-Санто в составе тихоокеанского островного государства Вануату, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным филиала, эпицентр зафиксированного в 07:21 по Москве землетрясения находился примерно в 128 км от северной оконечности острова Эспириту-Санто. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,3. По ее данным, очаг находился на глубине 16 км.