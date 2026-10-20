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Литва развертывает американские радары для интеграции с системой ПВО и ПРО НАТО

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Литву поставлены мобильные радары средней дальности AN/TPS-77 MRR производства американской компании Lockheed Martin, военные производят их развертывание, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Мы всесторонне продолжаем последовательное укрепление противовоздушной обороны. Эти радары уже поставлены в Литву, и наши военные уже их развертывают", - заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас, которого цитирует пресс-служба.

"В этом году мы подпишем новые контракты - и еще больше укрепим как распознавание воздушных угроз, так и их нейтрализацию", - добавил он.

Радары AN/TPS-77 MRR будут предоставлять данные в режиме реального времени интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, способствовать формированию единой картины воздушного пространства Альянса и улучшать взаимодействие Литвы с ее союзниками, подчеркнули в ведомстве.

Литва Lockheed Martin НАТО
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