В СВР заявили, что в США узнали о сотрудничестве окружения Зеленского с наркокартелями Мексики

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы США получили сведения о сотрудничестве окружения президента Украины Владимира Зеленского с мексиканскими наркокартелями, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

"Офису президента Украины стало известно, что правоохранительные органы США в ходе расследования незаконной деятельности мексиканских наркокартелей получили сведения об их сотрудничестве с представителями режима Владимира Зеленского", - говорится в опубликованном во вторник сообщении пресс-бюро.

Под данным СВР, правоохранительные органы США выявили, что преступные группировки в течение длительного времени направляли своих участников "на Украину для обучения навыкам сборки и использования в боевых условиях беспилотных летательных аппаратов". "Установлены не менее 80 человек, которые прошли соответствующую подготовку в составе ВСУ", - сообщили в СВР.

По данным следствия, средства, полученные от продажи наркотиков в США, перечислялись в качестве оплаты за обучение чиновникам, близким к Зеленскому, добавили в СВР.

"В офисе украинского президента сознают, что появление в рядах наркокартелей обученных операторов FPV-дронов создает риски для жизни офицеров американских силовых структур, задействованных в операциях по борьбе с наркотрафиком на границе с Мексикой", - указали в ведомстве.