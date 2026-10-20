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Премьер Молдавии не исключил обращения к МВФ за финансовой программой

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии будет обсуждать с миссией Международного валютного фонда (МВФ) возможность реализации нефинансовой программы сотрудничества, однако не исключает обращения к фонду и за финансовой поддержкой, заявил молдавский премьер-министр Василе Тофан.

"В настоящее время у нас нет программы, и миссия МВФ приезжает, чтобы изучить возможность запуска новой. Однако на начальном этапе она будет без финансирования. (...) На данный момент мы не исходим из предпосылки, что нам понадобится программа с финансовой составляющей. Даже если она (программа финансирования со стороны МВФ - ИФ) и появится, скорее всего, это произойдет только во второй половине следующего года", - сказал Тофан в эфире телеканала Exclusiv TV.

По его словам, "правительство не считает, что Республика Молдова в настоящее время находится в ситуации, требующей срочных обращений за кредитами в Международный валютный фонд". Однако Тофан отметил, что "экономическая ситуация остается сложной и, чтобы получить деньги от МВФ, мы должны обосновать тот факт, что находимся в кризисной ситуации и что нам срочно нужны эти кредиты". "На данный момент мы не рассматриваем возможность получения траншей, но видим пользу от программы с МВФ, поскольку она дисциплинирует", - пояснил он позицию властей.

Накануне представительство МВФ в Молдавии сообщило, что миссия фонда во главе с Алиной Янку посетит Кишинев с 21 по 28 октября 2026 года для анализа экономической ситуации и основных направлений действий властей.

Как сообщалось, в мае этого года правительство тогдашнего премьер-министра Молдавии Александру Мунтяну договорилось с МВФ на экспертном уровне о трехлетней нефинансовой программе координации политики (policy coordination instrument, PCI). Ключевыми целями программы являются снижение дефицита бюджета до 3,5% ВВП к 2029 году (в 2026 году дефицит составит 6% ВВП - ИФ), поддержка внутренних инвестиций, расширение базы для взимания НДС, изменение подоходного налога.

Между тем МВФ не сообщал об утверждении программы на уровне совета директоров фонда.

МВФ традиционно упрекал власти Молдавии в мягкой налоговой политике. Так, в октябре 2025 года фонд не предоставил Кишиневу последний транш на сумму $170 млн из 40-месячной программы ECF/EFF (расширенный механизм кредитования/механизм расширенного финансирования). Последние два обзора основной программы не были завершены, фонд объяснил это задержками в выполнении финансовых и управленческих обязательств, предусмотренных соглашением.

Молдавия сейчас проходит через очередной виток энергетического кризиса, из-за которого внутренние тарифы на газ за август-сентябрь выросли в 1,7 раза, страна сталкивается также с резким удорожанием импортируемых нефтепродуктов. С 26 сентября в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетике.

В октябре МВФ ухудшил оценку роста ВВП Молдавии в 2027 году до 2,3% с 3,2%, подтвердив ухудшенную в мае оценку роста в этом году на уровне 1,5%.

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