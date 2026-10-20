Amazon в 2027 году инвестирует в Германию более 16 млрд евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. в 2027 году планирует инвестировать в Германию более 16 млрд евро, говорится в блоге компании.

Средства будут вкладываться в создание рабочих мест, технологии и инфраструктуру, включая расширение дата-центров, высокоскоростной спутниковый интернет Amazon Leo, новые логистические проекты и фильмы для стриминговой платформы Prime Video.

В том числе 4,8 млрд евро будут направлены на расширение облачного региона Amazon ⁠Web Services (AWS) во Франкфурте.

Об инвестициях будет объявлено 20 октября на организованном правительством Германии саммите Invest in Germany с участием канцлера Фридриха Мерца.

"Германия - это хаб инноваций и одна из самых привлекательных инвестиционных возможностей в Европе, - сказал главный директор по международным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски. - Вот почему мы инвестировали здесь более 100 млрд евро с 2010 года и планируем вложить еще 16 млрд евро в 2027 году".

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе назвала инвестиции американской компании "четким вотумом доверия Германии как месту для будущего".