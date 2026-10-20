Amazon в 2027 году инвестирует в Германию более 16 млрд евро
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. в 2027 году планирует инвестировать в Германию более 16 млрд евро, говорится в блоге компании.
Средства будут вкладываться в создание рабочих мест, технологии и инфраструктуру, включая расширение дата-центров, высокоскоростной спутниковый интернет Amazon Leo, новые логистические проекты и фильмы для стриминговой платформы Prime Video.
В том числе 4,8 млрд евро будут направлены на расширение облачного региона Amazon Web Services (AWS) во Франкфурте.
Об инвестициях будет объявлено 20 октября на организованном правительством Германии саммите Invest in Germany с участием канцлера Фридриха Мерца.
"Германия - это хаб инноваций и одна из самых привлекательных инвестиционных возможностей в Европе, - сказал главный директор по международным и юридическим вопросам Amazon Дэвид Запольски. - Вот почему мы инвестировали здесь более 100 млрд евро с 2010 года и планируем вложить еще 16 млрд евро в 2027 году".
Министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе назвала инвестиции американской компании "четким вотумом доверия Германии как месту для будущего".