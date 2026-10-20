В Польше заявили об отсутствии возможности передавать Украине ракеты для ЗРК Patriot

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Польша не имеет возможности передавать Украине ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Действительно, после атак на Иран дефицит ракет-перехватчиков увеличился, и Россия производит больше ракет, чем у нас средств поражения для их нейтрализации. Это реальная проблема. Есть страны НАТО, которые еще располагают такими ресурсами, но Польша к ним не относится", - сказал Сикорский, которого цитируют польские СМИ.

"Польша поддерживает Украину как только может, но здесь мы можем лишь присоединиться к призывам к странам, обладающим ракетами Patriot, поделиться ими с Украиной", - добавил он.