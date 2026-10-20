Премьер-министр Франции не исключил повторного введения комендантского часа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что во вторник 20 октября вечером в ряде районов страны при необходимости вновь введут комендантский час.

"Сегодня вечером будут приняты решения о введении комендантского часа там, где этого будет требовать ситуация", - написал он в соцсети X.

Решения будут принимать префекты по согласованию с мэрами, добавил премьер-министр.

Введение минувшей ночью комендантского часа в ряде городов, в том числе в Лионе, Лилле, Ницце, некоторых районах Парижа, помогли обеспечить порядок и нормализовать обстановку, заявил он.

На выходных в Париже и других крупных городах Франции прошли акции протеста. Формально их организовали, чтобы привлечь внимание властей к росту цен, к проблемам в сфере образования. На практике существенная часть демонстрантов грабила магазины и целенаправленно искала столкновений с полицией.