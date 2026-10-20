Жители провинции Альберта проголосовали за то, чтобы остаться в составе Канады

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство жителей провинции Альберта в ходе референдума выступили против выхода из состава Канады, следует из предварительных результатов голосования, которые приводит телеканал CBC News.

Согласно этим данным, такого мнения придерживаются около 76% участников референдума. Остальные 24% отдали свой голос за то, чтобы в провинции прошло отдельное голосование о возможном выходе из состава Канады.

Премьер-министр Канады Марк Карни приветствовал результаты голосования.

"Хотя подсчет голосов (...) еще продолжается, сегодняшние результаты по ключевому вопросу о выходе из состава Канады означают, что жители Альберты и все канадцы будут двигаться вперед с обновленной решимостью и высокими амбициями", - написал он в соцсети Х.

CBC News отмечает, что результаты голосования отражают растущую волну патриотизма среди канадцев на фоне пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении Канады.

При этом представители сепаратистских групп провинции призвали дождаться окончательных итогов голосования. "У нас пока нет финальных результатов. Я думаю, что цифры еще будут меняться, но справедливо сказать, что как минимум четверть жителей Альберты чувствуют, что с провинцией должны обращаться лучше", - заявил лидер сепаратистского движения Альберты Кит Уилсон.

Референдум состоялся в минувший понедельник. Окончательные результаты ожидаются 29 октября.

Канадские СМИ напоминают, что на провинцию Альберта приходится около 80% нефтедобычи в Канаде.

Сторонники независимости считают, что провинция отдает слишком много денег центральному правительству и слишком мало получает взамен. Более того, по их мнению, Либеральная партия, которая правит в Канаде последние 10 лет, чрезмерно сосредоточена на борьбе с изменением климата и тормозит развитие нефтегазового сектора провинции.