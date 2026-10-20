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Популярный у россиян в Турции платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Популярный у российских туристов в Турции платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на оператора сервиса.

"Сервис был запущен после прекращения обслуживания в этой стране карт "Мир" и стал для части россиян заменой этого способа платежа, так как туристы могли завести электронные кошельки в турецких лирах и пополнять их рублями, привязав к кошельку карту турецкой платежной системы. Пик развития сервиса пришелся на 2025 год", - напоминают в ассоциации.

Как отмечают в АТОР, летом 2026 года года Letim сообщила о временной приостановке выпуска пластиковых карт и блокировке операций снятия наличных, но сам кошелек и карты работают до сих пор.

"О причинах решения о прекращении деятельности сервиса в компании не сообщили. Там рассказали, что клиенты Letim могут потратить имеющийся остаток средств на балансе до 30 ноября 2026 года или перевести его на свой счёт в российском банке. Вывод средств будет доступен и после закрытия приложения через поддержку", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что обеспечат прозрачный порядок возврата средств и своевременно сообщат пользователям обо всех условиях.

"Прекращение работы сервиса не отразится на турпотоке в Турцию. С момента запуска сервиса у россиян появились и другие возможности безналичной оплаты товаров и услуг в Турции, в том числе с помощью СБП. Кроме того, большинство туристов по-прежнему пользуются при расчетах в Турции наличными деньгами (обменивают доллары и евро на лиры)", - заявляют в АТОР.

АТОР Турция Letim
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Популярный у россиян в Турции платежный сервис Letim прекратит работу с 30 ноября

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