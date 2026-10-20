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Трамп планирует выделить $8 млрд на поддержку американских фермеров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить $8 млрд на прямые выплаты американским фермерам, несущим убытки, в частности, из-за высоких расходов на топливо.

Трамп анонсировал новый пакет помощи агросектору на предвыборном митинге в поддержку сенатора-республиканца от штата Канзас Роджера Маршалла, пишет The Wall Street Journal.

Республиканцы сталкиваются с напряженной борьбой на выборах в таких штатах, как Айова и Канзас, поскольку сельские избиратели, традиционно поддерживающие партию, все чаще выражают недовольство некоторыми решениями администрации Трампа, отмечает газета.

Американские фермеры столкнулись с резким ростом цен на топливо из-за войны Трампа с Ираном. Средняя цена дизельного топлива в Штатах превысила $6 за галлон, что привело к существенному повышению расходов фермеров на эксплуатацию сельскохозяйственной техники.

Кроме того, негативное влияние на прибыли представителей сектора оказывает увеличение стоимости удобрений и снижение цен на кукурузу.

В последнее десятилетие государственная поддержка стала играть все более важную роль в поддержке доходов американских фермеров, отмечает WSJ. В частности, власти предоставляли сектору компенсационные выплаты в связи с торговыми войнами во время первого и второго президентских сроков Трампа, а также экстренную финансовую помощь в период пандемии COVID-19. В последнее время государство также выделяет средства, чтобы помочь аграриям справиться с низкими ценами на сельскохозяйственную продукцию.

Еще до объявления Трампом о новой программе поддержки сектора министерство сельского хозяйства США прогнозировало, что объем прямых государственных выплат фермерам в этом году достигнет $44 млрд.

США Дональд Трамп
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