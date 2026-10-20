Трамп намерен потратить более $400 млн ко дню промежуточных выборов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что ко дню промежуточных выборов намерен потратить более $400 млн.

"В связи с самыми важными промежуточными выборами в истории нашей страны я рад объявить, что потрачу более $400 млн к дню выборов", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, "более $300 млн уже потрачено на рекламу, прямой и косвенный контакт с избирателями, митинги, съемки, обеспечение честности выборов и многое другое".

Трамп отметил: "Эти вложения внесены в силу веры в Республиканскую партию, всю нашу политику и принципы, и особенно после того, что я увидел во Франции и других странах Европы...".