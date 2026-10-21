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Начальник генштаба Ирана пригрозил решительным ответом на новое нападение США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Любое возможное новое нападение на Иран со стороны США встретит решительный и мощный ответ, заявил начальник генерального штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Али Абдоллахи, передает телеканал Press TV.

Абдоллахи подчеркнул, что опыт недавних боевых действий против США и Израиля позволил Ирану лучше подготовиться к отражению возможных атак в будущем, а "решимость Тегерана оказывать сопротивление ничуть не ослабла".

Начальник иранского генштаба отметил, что новая военная техника, разработанная и модернизированная иранскими специалистами, превосходит по своим характеристикам предыдущие образцы.

При этом он, в частности, высоко оценил расширение производственных мощностей Ирана в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"То, что я увидел сегодня на одном из многочисленных предприятий по производству беспилотников, созданных усилиями моих коллег из армии Исламской Республики Иран, свидетельствует о готовности, мотивации и инновационном потенциале иранских вооруженных сил", - заявил Абдоллахи.

Хроника 28 февраля – 21 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Генштаб США
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