Начальник генштаба Ирана пригрозил решительным ответом на новое нападение США

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Любое возможное новое нападение на Иран со стороны США встретит решительный и мощный ответ, заявил начальник генерального штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Али Абдоллахи, передает телеканал Press TV.

Абдоллахи подчеркнул, что опыт недавних боевых действий против США и Израиля позволил Ирану лучше подготовиться к отражению возможных атак в будущем, а "решимость Тегерана оказывать сопротивление ничуть не ослабла".

Начальник иранского генштаба отметил, что новая военная техника, разработанная и модернизированная иранскими специалистами, превосходит по своим характеристикам предыдущие образцы.

При этом он, в частности, высоко оценил расширение производственных мощностей Ирана в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"То, что я увидел сегодня на одном из многочисленных предприятий по производству беспилотников, созданных усилиями моих коллег из армии Исламской Республики Иран, свидетельствует о готовности, мотивации и инновационном потенциале иранских вооруженных сил", - заявил Абдоллахи.