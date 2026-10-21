В Белом доме вновь заявили, что США не нападут на Иран до выборов в Конгресс

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ни Израиль, ни США не планируют совместных действий против Ирана до промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 3 ноября, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли телеканалу Al Jazeera.

Телеканал отмечает, что ранее президент США Дональд Трамп в последние недели уже говорил об этом, однако подобные заявления вызывают серьезный скепсис: в регионе присутствуют две американские авианосные ударные группы, к тому же глава Пентагона Пит Хегсет совершил необъявленный визит в Израиль.

При этом Al Jazeera напоминает, что США продолжают оказывать экономическое давление на Иран. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что поставки иранской нефти полностью прекратились, и, по прогнозам Вашингтона, Иран в ближайшем будущем столкнется с тяжелыми экономическими трудностями.