Европейские рынки акций во вторник закрылись в минусе

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги вторника снижением, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% - до 638,64 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,3%, германский DAX - 0,1%, французский CAC 40 - 0,4%, итальянский FTSE MIB - менее 0,1%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,1%.

Инвесторы продолжали следить за ситуацией во Франции, где в ряде городов, включая Лион, Лилль, Ниццу, а также в некоторых районах Парижа в ночь на вторник был введен комендантский час. Решение принято по согласованию с местными мэрами в связи с протестами против роста стоимости жизни, которые переросли в массовые беспорядки и грабежи, ущерб от которых оценивается в сотни миллионов евро.

"Инвесторам сейчас сложно испытывать энтузиазм по отношению к Европе", - отметил аналитик Saxo Нил Уилсон. "Трудно оценить, какую долю в инвестиционном портфеле должны занимать европейские активы, если вы толком не знаете, какую политику будут проводить правительства в ближайшие годы, и Франция сейчас является ключевым звеном", - добавил эксперт.

Как показали опубликованные во вторник данные, цены производителей (индекс PPI) в Германии в сентябре увеличились на 6,7% в годовом выражении. Рост показателя ускорился с августовских 4,6% и стал максимальным с марта 2023 года.

Индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в октябре снизился до 28,1 пункта с сентябрьских 34,7 пункта. В еврозоне индекс упал до 18,5 пункта с 25,8 пункта в сентябре.

Самый большой подъем среди компонентов Stoxx 600 показали акции нидерландской биофармацевтической компании argenx (+6,9%), лидером падения стал австрийский производитель печатных плат и подложек для интегральных схем AT&S Austria Technologie und Systemtechnik (-6,7%).

Значительные потери понесли нефтяные компании, в том числе Repsol (-2%), Equinor (-1,8%), BP Plc (-1,7%), TotalEnergies и Eni (-0,7% у обеих), а также Shell (-0,6%).

Позитивную динамику продемонстрировали автопроизводители Renault (+1,7%), Mercedes-Benz (+1,5%) и BMW AG (+1,3%).

В Лондоне в заметный минус ушли бумаги горнодобывающих Rio Tinto (-2,5%), Glencore (-2,4%) и Antofagasta (-2%), в Париже - производителей товаров класса люкс EssilorLuxottica (-1%), LVMH (-0,8%) и Pernod Ricard (-0,7%).

В Мадриде в число лидеров роста вошли поставщик платежных решений для туристической отрасли Amadeus IT (+4,3%), оператор аэропортов Aena (+2,8%), газовая компания Enagas (+2,4%), ритейлер Industria de Diseno Textil (+2,1%) и оборонный подрядчик Indra Sistemas S.A. (+2%).

Акции производителя электротехнического оборудования ABB подешевели на 4,9%, несмотря на сильные квартальные результаты компании, заказы которой в июле-сентябре выросли на 40%, до рекордных $12 млрд.

Капитализация Schneider Electric уменьшилась на 3,3% на новости, что производитель электроприборов привлек 6 млрд евро за счет ускоренной продажи новых акций институциональным инвесторам.

Рыночная стоимость OVHcloud подскочила на 18% после того, как поставщик облачных услуг впервые с листинга в 2021 году отчитался о положительном показателе свободного денежного потока по итогам прошлого фингода. Годовая выручка повысилась на 7,2%, до 1,15 млрд евро.

Цена бумаг Comet Holding выросла на 4,7%. Компания, выпускающая электронное оборудование, сообщила об увеличении выручки в третьем квартале за счет высокого спроса со стороны ЦОДов и другой ИИ-инфраструктуры.