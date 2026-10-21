Dow Jones и S&P 500 выросли во вторник, Nasdaq завершил торги в небольшом минусе

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Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги вторника разнонаправленными изменениями.

Акции компаний, осуществляющих крупные инвестиции в развитие искусственного интеллекта, вновь оказались под давлением после передышки в понедельник.

Капитализация Nvidia Corp. и Microsoft Corp. уменьшилась на 0,3%, Intel Corp. - на 0,4%, Advanced Micro Devices - на 0,6%, Palantir Technologies - на 0,8%, Apple Inc. и Micron Technology - на 1%, Alphabet Inc. - на 1,1%, Lam Research - на 3,2%.

Инвесторы по-прежнему с некоторым скептицизмом относятся к ИИ, а также к способности компаний, вкладывающих огромные средства в эту технологию, "монетизировать свои инвестиции", отметил инвестиционный директор Plante Moran Financial Advisors Джим Бэрд. "Мы наблюдаем некоторый отток средств в другие сегменты рынка. Инвесторы ищут возможности за пределами технологического сектора, и сектор здравоохранения является одним из бенефициаров этой тенденции", - добавил он.

Акции Moderna Inc. во вторник подорожали на 6,7%, Charles River Laboratories - на 5,1%, Bristol Myers Squibb - на 4,8%, Eli Lilly - на 3,5%, Merck & Co. и Amgen - на 3,3%, UnitedHealth Group - на 3%, Johnson & Johnson - на 2,2%.

В разгар сезона отчетности в центре внимания участников рынка остаются финансовые показатели компаний.

В число лидеров роста среди компонентов S&P 500 вошли бюро кредитных историй Equifax (+11,3%) и производитель игрушек Hasbro (+11,2%), квартальные результаты которых оказались лучше ожиданий рынка.

Бумаги 3M Co., выпускающей десятки тысяч товаров широкого ассортимента, поднялись в цене на 5,8%. Компания в июле-сентябре увеличила чистую прибыль в 1,6 раза, а также повысила прогноз на год.

Котировки оборонной Northrop Grumman выросли на 4,6%, нефтесервисной Halliburton - на 1,9%. Прибыль обеих компаний за прошлый квартал заметно превысила оценки аналитиков.

Оператор электронных площадок для торговли долговыми инструментами и акциями Tradeweb Markets нарастил капитализацию на 4,1% после сообщений, что он покупает финтех-компанию Trumid Holdings за $1,97 млрд.

Стоимость бумаг Flutter Entertainment повысилась на 2,1%. Работающая в сфере онлайн-ставок и азартных игр компания объявила, что планирует сократить 1,4 тыс. сотрудников в Великобритании из-за резкого повышения налогов на игорный бизнес в этой стране.

Рыночная стоимость финкомпании Prudential Financial увеличилась на 1,4% на новостях о том, что она продает подразделения в Бразилии и Мексике за $4 млрд.

Стоимость бумаг General Motors упала на 6,8%, несмотря на сильную квартальную отчетность автопроизводителя. Компания предупредила, что подорожание сырья и ослабление спроса на грузовики могут негативно отразиться на ее показателях в ближайшие месяцы. General Motors стала лидером падения в S&P 500.

Акции аэрокосмической GE Aerospace подешевели на 3,7%, хотя ее результаты за июль-сентябрь оказались лучше прогнозов экспертов.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 1,02% - до 52495,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,28% - до 7712,57 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,02% и закрылся на отметке 26424,82 пункта.