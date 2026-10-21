Хуситы нанесли удар по аэропорту в йеменском Адене

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы запустили баллистическую ракету по Международному аэропорту Адена, сообщает в среду Al Arabiya.

Отмечается, что в районе аэродрома были слышны звуки взрывов.

В свою очередь представитель хуситов Яхья Сари заявил, что группировка запустила ракету по военному лагерю "Бадр". Ближневосточные СМИ отмечают, что лагерь находится недалеко от воздушной гавани.

В Адене базируется признанное на международном уровне правительство Йемена. Столицу страны, Сану, контролируют хуситы.

4 октября силы международно признанного правительства Йемена начали контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В ходе конфликта стороны продолжают обмениваться авиаударами.