В Венгрии задержали бывшего главу ЦБ Матолчи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Стражи порядка Венгрии задержали бывшего главу Национального банка и экс-министра экономики Дьердя Матолчи, заявил в среду премьер-министр страны Петер Мадьяр.

"Центральная следственная прокуратура Венгрии задержала бывшего главу ЦБ и бывшего министра в правительстве Виктора Орбана Дьердя Матолчи", - написал Мадьяр в своих соцсетях.

В сообщении премьера не уточняется, с чем связано задержание Матолчи.

Вместе с тем Associated Press пишет, что ранее в венгерской прокуратуре заявили о проведении "скоординированных действий" в рамках расследования, связанного с деятельностью ЦБ и возможным неправомерным присваиванием средств.

Матолчи занимал должность министра национальной экономики с 2010 по 2013 год, после чего до 2025 года являлся главой ЦБ Венгрии.