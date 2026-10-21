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В Италии прогнозируют в этом году дальнейшее падение рождаемости до исторического минимума

В Италии прогнозируют в этом году дальнейшее падение рождаемости до исторического минимума
Фото: Richard Baker / In Pictures via Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Италии в этом году ожидается дальнейшее сокращение числа новорожденных до исторического минимума, что усугубляет демографический кризис в стране, сообщило Национальное статистическое управление (ISTAT) в среду.

В 2025 году было зарегистрировано всего 355,772 тыс. рождений детей – самый низкий показатель с момента объединения страны в 1861 году. При этом снижение было отмечено по итогам семнадцатого года подряд.

В январе-июле этого года в Италии родилось менее 197 тыс. детей, что на 1,1% ниже показателя за аналогичный период годом ранее. Коэффициент рождаемости (показатель, отражающий среднее число детей, приходящихся на одну женщину репродуктивного возраста) составил 1,13, тогда как в 2025 году был зафиксирован рекордно низкий уровень в 1,14.

По данным ISTAT, в 2025 году средний возраст женщин при рождении первого ребенка составлял 32 года, что практически соответствует показателю за предыдущий год. В прошлом году 44,1% детей родились у родителей, не состоящих в браке, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,2%.

Самыми популярными именами были София у девочек и Леонардо у мальчиков.

Италия
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