Ирак закрыл еще один из КПП на границе с Ираном

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Иракская сторона приняла решение закрыть один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираном, сообщает в среду агентство EFE.

Согласно решению властей Ирака, этот КПП будет закрыт для пассажиров и транспортных средств до "последующего уведомления". Официальных причин такого шага Багдад не привел.

При этом, ряд арабских СМИ со ссылкой на источники отмечает, что иракская сторона могла пойти на подобные меры для борьбы с контрабандой.

В сентябре Ирак распорядился закрыть другой пограничный переход - "Шаламчех" - на границе с Ираном.

EFE отмечает, что Иран в последнее время пытается диверсифицировать сухопутные пути для международной торговли на фоне блокады иранских портов со стороны США после начала конфликта в феврале этого года.