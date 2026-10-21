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Супертайфун "Чампи" приближается к Филиппинам

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Супертайфун "Чампи" в ближайшие дни принесет на Филиппины, в Китай и Японию проливные дожди с порывистым ветром, сообщают в среду азиатские СМИ.

Как сообщает метеорологическое агентство Японии, "Чампи" по состоянию на утро среды двигался в северо-западном направлении со скоростью 25 км/ч и находился примерно в 1000 км от восточного побережья Филиппин. Согласно японским метеорологам, максимальный устойчивый ветер достигал скорости 290 км/ч.

По данным Объединенного центра предупреждения о тайфунах США, буря пройдет вдоль северной части Филиппин и в пятницу приблизится к Тайваню.

Филиппинское агентство по борьбе со стихийными бедствиями сообщает, что в среду и четверг в северных провинциях страны возможны обильные осадки.

Центральное метеорологическое управление Тайваня предупреждает, что в пятницу и субботу "Чампи" принесет "чрезвычайно сильные дожди" на север острова, а также в горные районы центрального Тайваня.

В воскресенье, согласно прогнозу, "Чампи" покинет Тайвань и начнет двигаться вдоль восточного побережья Китая, в том числе Шанхая. Несмотря на то, что, по прогнозу, он будет постепенно ослабевать, стихия принесет в Китай сильный ветер и дожди, прежде чем обрушится в субботу на юго-западную цепь островов Японии.

Согласно данным метеорологического агентства Японии, на островах Сакисима в префектуре Окинава прогнозируется мощный порывистый ветер. Ожидается, что высота волн достигнет 11 метров.

Как сообщает Корейское метеорологическое управление, тайфун вряд ли обрушится непосредственно на Южную Корею, но он может принести сильные дожди на остров Чеджудо и южное побережье в выходные.

Объединенный центр предупреждения о тайфунах США классифицирует как супертайфуны штормы, максимальный устойчивый ветер которых превышает скорость 240 км/ч. Супертайфуны соответствуют по этому показателю четвертой (209-251 км/ч) или пятой категории (более 252 км/ч) ураганов по шкале Саффира-Симпсона.

Филиппины Китай Тайвань Япония
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