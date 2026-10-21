Туркомплекс за $300 млн планируется ввести в Узбекистане с участием инвесторов из РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Туристический комплекс планируется создать в Кашкадарьинской области Узбекистана совместно с российскими инвесторами, вложения в проект оцениваются в $300 млн, говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Отмечается, что Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в среду в область принял участие в церемонии запуска и начала строительства нескольких объектов.

"В Шахрисабзском районе области совместно с российскими инвесторами намечено создать комплекс стоимостью $300 млн, включающий канатную дорогу, гостиницу и горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.

В области в целом планируется реализация 161 проекта на сумму свыше $6 млрд. В среду введены в эксплуатацию 69 проектов и дан старт строительству еще 92 объектов.