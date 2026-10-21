Поиск

В Польше сообщили о задержке поставок из США разведывательных аэростатов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доставка заказанных в США разведывательных аэростатов для ведения разведки на границе Белоруссии и России задерживается, сообщило в среду Агентство вооружений при Минобороны Польши.

"Поставки будут завершены с некоторой задержкой по сравнению с первоначально утвержденным графиком", - говорится в сообщении.

"Дата поставок, первоначально запланированная на конец 2026 года, была перенесена на второй квартал 2027 года", - уточнили там.

Сообщается, что задержка "обусловлена процедурой конкурсного отбора, принятой американской стороной для соглашения о реализации, и апелляционными процедурами, последовавшими за выбором окончательного подрядчика".

В 2024 году занимавший тогда пост главы Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подписании контракта на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для ведения разведки на границе Белоруссии и России. Стоимость контракта составила $960 млн, при этом программа финансируется за счет кредита, предоставленного правительством США. Министр сообщал, что "аэростаты, способные обнаруживать объекты, включая самолеты, беспилотники, надводные корабли и ракеты на расстоянии более 300 км, будут развернуты вдоль восточной и северо-восточной границы Польши". Он также подчеркивал, что "Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти системы".

Польша США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что за освобождение Хаббарда Россия ничего не попросила

Доходность 10-летних гособлигаций Франции поднялась до 5% впервые с 2002 года

Кремль заявил о гипотетической готовности РФ, США и КНР к трехсторонней встрече

 Кремль заявил о гипотетической готовности РФ, США и КНР к трехсторонней встрече

В Италии прогнозируют в этом году дальнейшее падение рождаемости до исторического минимума

 В Италии прогнозируют в этом году дальнейшее падение рождаемости до исторического минимума

Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

 Уиткофф предложил Путину рассмотреть возобновление переговоров Россия-США-Украина

Путин через Уиткоффа поблагодарил Трампа за внимание к украинскому урегулированию

Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

 Уиткофф сообщил Путину, что появился задел для проведения успешных переговоров по Украине

Boeing получил разрешение на эксплуатацию крупнейшей модификации самолета 737 MAX

 Boeing получил разрешение на эксплуатацию крупнейшей модификации самолета 737 MAX

Во Франции опрос дает Ле Пен победу во втором туре президентских выборов

 Во Франции опрос дает Ле Пен победу во втором туре президентских выборов

Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS

 Венгерская MOL подписала соглашение о выкупе российской доли в сербской NIS
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12470 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов