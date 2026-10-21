В Польше сообщили о задержке поставок из США разведывательных аэростатов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Доставка заказанных в США разведывательных аэростатов для ведения разведки на границе Белоруссии и России задерживается, сообщило в среду Агентство вооружений при Минобороны Польши.

"Поставки будут завершены с некоторой задержкой по сравнению с первоначально утвержденным графиком", - говорится в сообщении.

"Дата поставок, первоначально запланированная на конец 2026 года, была перенесена на второй квартал 2027 года", - уточнили там.

Сообщается, что задержка "обусловлена процедурой конкурсного отбора, принятой американской стороной для соглашения о реализации, и апелляционными процедурами, последовавшими за выбором окончательного подрядчика".

В 2024 году занимавший тогда пост главы Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о подписании контракта на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для ведения разведки на границе Белоруссии и России. Стоимость контракта составила $960 млн, при этом программа финансируется за счет кредита, предоставленного правительством США. Министр сообщал, что "аэростаты, способные обнаруживать объекты, включая самолеты, беспилотники, надводные корабли и ракеты на расстоянии более 300 км, будут развернуты вдоль восточной и северо-восточной границы Польши". Он также подчеркивал, что "Польша станет второй страной в мире, которая будет использовать эти системы".