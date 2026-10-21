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Турция, Катар, Индонезия и Пакистан подписали меморандум о военном сотрудничестве

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Представители Турции, Катара, Индонезии и Пакистана подписали меморандум "Бадр" с целью укрепления сотрудничества в области обороны и развития стратегического партнерства, говорится в заявлении турецкого министерства национальной обороны в среду.

"Многосторонний меморандум о взаимопонимании "Бадр" был подписан Катаром, Индонезией, Пакистаном и Турцией в Катаре", - говорится в сообщении.

Документ направлен на продвижение сотрудничества в сфере военной промышленности и укрепление военного потенциала государств. Страны также будут совместно работать над вопросами военной подготовки и исследований.

Соглашение подписали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, заместитель премьер-министра и государственный министр по делам обороны Катара шейх Сауд бин Абдулрахман бин Хасан Аль Тани, заместитель министра обороны Индонезии Юсуф Джаухари и министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф.

Катар Индонезия Пакистан Турция
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