Танкер подвергся обстрелу в районе Ормузского пролива недалеко от Омана

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В танкер, шедший у Ормузского пролива к западу Омана, попал боеприпас неизвестного происхождения, сообщает в среду Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Управление получило сообщение об инциденте в 20 км к западу от оманского города Буха. Местные власти заявляют, что в танкер попал снаряд неизвестного происхождения. На судне вспыхнул пожар", - говорится в сообщении UKMTO.

Впоследствии возгорание удалось потушить. На данный момент судно стоит на якоре. Члены экипажа не пострадали, ущерба окружающей среде не наблюдается.

Экипажам судов рекомендовано соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности, пока власти ведут расследование инцидента.