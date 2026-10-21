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РФ и КНР договорились координировать подходы в процессе подготовки к саммиту G20

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай будут сотрудничать и координировать подходы в процессе подготовки к саммиту G20 под председательством США, который должен состояться 14-15 декабря.

По итогам 31-й регулярной встречи глав правительств России и Китая было принято коммюнике, текст которого опубликован на сайте кабмина РФ.

В коммюнике, в частности, отражены подходы двух стран к работе на площадке "Группы двадцати".

"Стороны будут уплотнять сотрудничество в рамках "Группы двадцати", как ведущего экономического форума и площадки для равноправного диалога развитых и развивающихся государств в целях поддержания открытого и стабильного характера функционирования мировой экономики, укрепления многополярного миропорядка, выработки консенсусных договоренностей по преодолению ключевых экономических и финансовых вызовов, а также усилению голоса стран Мирового большинства в глобальных экономических институтах", - говорится в документе.

Во взаимодействии с единомышленниками Россия и Китай "будут продвигать равенство, инклюзивность и стабильность глобальных рынков, производственно-логистических цепочек и механизмов их обслуживания, отстаивать строгое соблюдение экономического мандата, целостности членского состава "Группы двадцати".

Кроме того, стороны намерены способствовать деполитизации, недискриминационному участию в процессах всех членов "двадцатки" и консенсусу как основополагающему принципу функционирования данной площадки. "В этом контексте Стороны намерены сотрудничать и координировать подходы во время подготовки к саммиту "Группы двадцати" под председательством США (г. Майями, 14-15 декабря 2026 года)", - отмечается в коммюнике.

G20 Китай
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