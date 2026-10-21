Узбекистан ввел в эксплуатацию три ГЭС мощностью 24 МВт на юге страны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Узбекистан в среду ввел в эксплуатацию три гидроэлектростанции (ГЭС) общей мощностью 24 МВт на реке Аксу в Кашкадарьинской области (в южной части страны), сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Запуск объектов состоялся в рамках церемонии с участием главы государства Шавката Мирзиёева, в ходе которой были введены в эксплуатацию 69 объектов и дан старт строительству еще 92 объектов.

"Кроме того, до конца 2026 года в Каршинском районе области при участии китайской компании Shanghai SUS планируется запустить завод по производству электроэнергии из отходов стоимостью $150 млн", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, в Китабском, Яккабагском и Шахрисабзском районах области предусмотрено строительство девяти малых ГЭС общей мощностью 58 МВт.

Ранее сообщалось, что проект строительства мусоросжигательного завода стоимостью $150 млн реализуется китайской Shanghai SUS Environment на основании инвестиционного соглашения, подписанного в марте 2025 года. Предприятие будет перерабатывать 1,5 тыс. тонн отходов в сутки и вырабатывать 240 млн кВт·ч электроэнергии в год.