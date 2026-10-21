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Уиткофф отправляется в США после встречи с премьером Норвегии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с премьером Норвегии Йонасом Гар Стере в аэропорту Осло отправляется обратно в США, сообщает в среду норвежская телерадиокомпания NRK.

"Уиткофф провел встречу со Стере на борту самолета в аэропорте Гардермуэн в Осло. Далее спецпосланник отправится в США", - передает NRK.

Отмечается, что их встреча длилась около часа.

Ранее в среду Уиткофф посетил Петербург, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. На встрече спецпосланник предоставил документы, в которых излагались подходы к урегулированию украинского кризиса. Кроме того, Уиткофф назвал продуктивными переговоры, которые он провел с украинскими и европейскими коллегами в Осло во вторник. Он заявил о появлении необходимых предпосылок для прекращения огня на Украине.

Стив Уиткофф США Норвегия Йонас Гар Стере
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