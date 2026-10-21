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Запасы газа в ЕС оказались ниже средних исторических из-за проблем с ценами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в ЕС в настоящий момент ниже исторического среднего значения, и этот факт обсуждался на заседании Европейского совета 15-16 октября, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"На данный момент, несмотря на то что нас ожидает непростая зима, проблем с надежностью поставок нет. Однако кризис на Ближнем Востоке влияет на цены на энергоносители, а это, в свою очередь, сказывается на уровне наших газовых запасов", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

Она сообщила, что ЕК регулярно проводит координационные совещания по вопросам газа с государствами-членами ЕС. Сейчас такие встречи проходят довольно часто, что, по словам Итконен, позволяет иметь полное представление о ситуации в каждой из стран-членов.

"Поскольку у нас нет законодательно закрепленных требований по созданию стратегических запасов газа, мы могли бы начать дискуссию о формировании таких резервов. Этот вопрос уже затрагивался в Совете ЕС. Мы поддерживаем очень тесный контакт с государствами-членами по этому поводу, и не исключено, что данная тема будет обсуждаться на предстоящей встрече министров энергетики", - отметила представитель ЕК.

ЕК ЕС газ
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