В Белоруссии создадут более 1 тыс. отрядов народного ополчения

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Более 1 тыс. отрядов народного ополчения будет создано во всех регионах Белоруссии, сообщил в среду гостелеканал СТВ.

"В стране запланировано создание более тысячи отрядов народного ополчения... Практическая подготовка добровольцев идет непрерывно. На учениях бойцы народного ополчения отрабатывают борьбу с диверсантами, охрану жилых кварталов, учатся обращаться с оружием и осваивают те же беспилотники", - говорится в сообщении.

"В состав отрядов народного ополчения могут быть зачислены добровольцы из числа граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и способных по своим личным качествам и состоянию здоровья выполнять задачи народного ополчения. Непосредственное руководство отрядами народного ополчения при выполнении ими задач осуществляют территориальные органы внутренних дел", - сказал в эфире телеканала начальник управления мобилизационной подготовки, обеспечения территориальной и гражданской обороны МВД Белоруссии Руслан Мамедов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу развивать в республике народное ополчение. Он заявил, что "в каждом сельсовете должен быть отряд народного ополчения".



